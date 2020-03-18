Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку

"Люди, які заявляють про це (часткове відновлення роботи метро), не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють", - сказав Кличко в ефірі "Українського радіо " в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом із тим, він зазначив, що сьогодні, в ситуації, коли тимчасово не працює метро, міська влада створює маршрути, що дублюють громадський наземний транспорт, яких поки ще недостатньо. "Тому місто працює над тим, щоб кияни, яким потрібно дістатися на роботу чи в лікарню, могли зручно пересуватися столицею", - додав градоначальник.

Мер Києва зазначив, що коронавірус є дуже агресивним і швидко передається.

"Разом із тим, вірус ще не вивчений, а вакцини від COVID-19 у світі не існує. Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - вимушені і попереджувальні заходи", - підкреслив Кличко.

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"Ми розуміємо, що обмеження пересування містом - дуже незручне для його жителів. Але наше завдання, щоб вірус не поширювався швидко. І одна з рекомендацій міжнародних експертів, зокрема, наших колег з Уханя, - це обмеження соціальних контактів", - додав він.

Кличко закликав киян із розумінням ставитися до обмежувальних заходів, залишатися в будинках, піклуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих.

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Як повідомлялося, 17 березня метро Києва з 23:00 тимчасово припинило перевезення пасажирів у зв'язку карантинними заходами в Україні.

Комунальне підприємство "Київпастранс" у зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня з 23:00 оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які будуть їздити на всіх трьох лініях метро.

Вдень 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів заявив про можливість часткового відновлення роботи метрополітену.