"Ваша команда Вас дезінформує", - хворий на коронавірус Шахов спростував слова Зеленського, що був у Раді з симптомами хвороби

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шахов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Шановний пане Президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги ЗАМІСТЬ МЕНЕ НЕ голосували. Аби перевірити цю інформацію, достатньо уважно подивитися сайт ВР!"

"Дуже шкода, що Ваша команда досі не розібралася і дезінформує Вас у таких елементарних питаннях. Сьогодні, у ці складні часи, багато українців не можуть повернутися додому, у лікарнях не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, вартість медичних масок зросла в 10 разів, а Ваш Офіс займається пошуком "сенсацій" серед депутатів. Але часи шоу закінчилися! ПрацюйТЕ!", - наголосив Шахов.

Читайте також: Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов