"Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим", - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Санітарна служба буде офіційно повідомляти поліцію про кожен випадок інфікування та про припис та метод ізоляції інфікованого (госпіталізація чи самоізоляція) для того, щоб поліція могла оперативно реагувати на можливе порушення режиму карантину такими особами.

Нагадаю, що згідно ст. 43-3 КУАПП, за порушення карантину, вихід із-під встановленої за рішенням лікаря самоізоляції інфікованого чи обсервації підозрюваного на інфікування, передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень", - написав Геращенко.

Поліція також буде допомагати санітарним лікарям встановлювати круг зв’язків інфікованої особи для найбільш повного виконання карантинних вимог згідно Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб.

Заступник міністра поінформував про домовленість з операторами мереж стільникового зв’язку щодо повідомлення всіх осіб, яки приїхали в Україну з 1 березня з країн підвищеного епідемічного ризику (всіх країн ЄС, Китаю, Ірану), про те, що їм потрібно невідкладно, за перших симптомів недуги, схожої на ОРВІ, самоізолюватися та за телефоном гарячої лінії МОЗ повідомляти про ризик захворювання.

Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб які контактували з народни депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленю зв’язків Шахова продовжується", - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.





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