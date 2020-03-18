Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Отримано за сьогодні пацієнтів 51 і 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовано за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 640 зразків".

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У ЦГЗ зазначають: "Більшість людей, які страждають новим коронавірусом, переносять його, як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків".

Медики нагадують: "Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:

🔹 Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

🔹 Не торкайтеся до свого обличчя, зокрема очей, носа і рота.

🔹 Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

🔹 У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря".

"Пам'ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими", - резюмували в ЦГЗ.