Наступного тижня Київ отримає 100 тис. медичних масок, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кличка.

"Наступного тижня ми розраховуємо отримати понад 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. Їх наразі шиють. Також замовили маски закордоном", - сказав Кличко.

Він зауважив, що на сьогоднішній день ситуація із відсутністю медичних масок у аптеках справді критична.

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Наявні у місті близько 20 тисяч масок столична влада наразі поширює у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах та тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Разом з тим, він зауважив, що ажіотаж із засобами індивідуального медичного захисту сьогодні не лише в Україні, а й в усьому світі.

"Шалений ажіотаж не тільки в Києві, а й у всьому світі. Я спілкуюсь з багатьма колегами, друзями, які живуть і працюють у Сполучених Штатах, Німеччині, Австрії – аналогічна ситуація в усьому світі. Люди вимітають не тільки продукти харчування, шалений попит також на медичні засоби захисту, зокрема, на маски", - додав Кличко.

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