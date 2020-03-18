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18.03.20 23:08

Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови"

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови без спеціальної співбесіди.

Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті Кремля.

Згідно з цим законом, громадяни України та Білорусі можуть бути визнані носіями російської мови на основі представленої ними заяви без попередньої співбесіди.

Поки ж іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, яку провела профільна комісія. Такий статус дає право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Рада федерації РФ ухвалила цей закон 11 березня.

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