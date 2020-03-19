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19.03.20 08:01

База ВМС, яку планують розмістити в Бердянську, не знизить потужностей порту, - пресслужба

Бердянський порт зі спільним візитом відвідали начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран та командувач ВМС Ігор Воронченко.

База ВМС, яку планують розмістити в Бердянську, не знизить потужностей порту, - пресслужба

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.

Зазначається, що делегацію зустрічали заступник начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Віталій Бур'ян та керівник ДП "Бердянський морський торговельний порт" Олександр Трощенков.

Військові оглянули територію порту й ознайомилися з його потужностями.

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"Під час зустрічі обговорили питання безпеки на Азові та розміщення в Бердянську бази ВМС, перспективи створення якої розглядають вже тривалий час. ЇЇ головним завданням має бути – гарантія безпеки міста та регіону. Водночас військова база не суперечитиме роботі торгового порту та не зменшить його потужностей – підкреслили на зустрічі", - йдеться в повідомленні.

База ВМС, яку планують розмістити в Бердянську, не знизить потужностей порту, - пресслужба 01

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