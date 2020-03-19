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19.03.20 08:11

"Укрзалізниця" 20 березня пустить спецпотяги з Перемишля до Києва, щоб українці могли повернутися, - Дещиця

З'явився розклад спеціальних залізничних рейсів, якими можна повернутися в Україну з польського Перемишля.

Розклад опублікував у Facebook посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, 20 березня "Укрзалізниця" пустить чотири спецпотяги з Перемишля до Києва через Львів.

"Розклад (за місцевим часом):

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Купити квитки можна буде на сайті "Укрзалізниці".

Укрзалізниця 20 березня пустить спецпотяги з Перемишля до Києва, щоб українці могли повернутися, - Дещиця 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, станом на 18 березня отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).

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