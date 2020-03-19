Столична влада організує розвезення на роботу медиків і правоохоронців, - Пантелеєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це під час ефіру на телеканалі "Україна24" заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як зазначили у відомстві, в умовах дії низки обмежень у країні, що продиктовані необхідністю запобігання поширенню коронавірусної інфекції, громадянам варто залишитися вдома. Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення.

"Ми маємо всі чітко розуміти рівень небезпеки, адже ми бачимо, яких масштабів набула пандемія в інших країнах. І вимога залишитися вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – сказав він.

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Заступник голови КМДА нагадав про прості правила:

- не виходьте з дому без нагальної потреби, обмежте соціальні контакти. Якщо виникла нагальна необхідність вийти на вулицю – вдягніть маску, дотримуйтеся дистанції із іншими людьми мінімум 1,5 метра. Мийте руки, провітрюйте приміщення, термічно обробляйте продукти.

- тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій.

У столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном": 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.