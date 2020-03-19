Троє українських воїнів зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

- двічі поруч з н.п. Піски - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 23 міни;

- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;

- у районі населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

- поруч з Водяним - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Дев'ять обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- тричі поруч із Кримським - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм - 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Щастя - з 82-мм мінометів - 2 міни;

- неподалік Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 12 мін;

- поруч із Південним - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли;

- поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із гранатометів різних систем;

- неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм - 3 міни, із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Зайцевого і Павлополя, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Також повідомляється, що, крім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів: "Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші".

"Учора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін і станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.



