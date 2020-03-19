З Німеччини до України хочуть повернутися понад 2,5 тисячі громадян, - посол Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Список нашої дипмісії, посольства, збільшився вдвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - повідомив він.

Упродовж дня вдалося домовитися про організацію двох рейсів з Берліна (аеропорт "Тегель") до Києва (аеропорт "Бориспіль") компанії SkyUp: у суботу 21 березня (квитки були миттєво розкуплені) та в понеділок 23 березня.

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Крім того, дипломати переконали вітчизняного перевізника, МАУ, здійснити рейс з Берліна у суботу 23 березня.

Ціни на квитки - в межах розумного, 169 євро.

Крім того, Посольство продовжує пробивати можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.