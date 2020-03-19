Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня, - вірусолог КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає один із провідних вірусологів КНР Лі Ланьцзюань.

"Якщо протягом 14 днів поспіль в Ухані не буде зареєстровано жодного нового випадку зараження коронавірусом, ми вважаємо, що настане час, коли блокаду можна буде поступово знімати", - сказав експерт в інтерв'ю китайській англомовній газеті China Daily.

Він зазначив: "Ми очікуємо, що нові випадки захворювання припиняться в середині або наприкінці березня."

"Після того, як блокада міста буде ослаблена, ми повинні будемо суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливим новим спалахам", - додав він.

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Станом на ранок четверга, 19 березня, в материковому Китаї за минулу добу не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Усі 34 виявлені нові інфіковані - люди, які прибули з-за кордону, повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

Водночас у Хубеї зафіксовано вісім смертей, викликаних коронавірусом, із них шість - в Ухані.

Загалом із грудня 2019 року в Ухані кількість інфікованих коронавірусом становить 40,765, померли 2,496 осіб.