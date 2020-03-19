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19.03.20 08:16

Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус

Німеччина стикається зі своєю найбільшою проблемою "з часів закінчення Другої світової війни" в боротьбі з пандемією коронавірусу, заявила канцлер Ангела Меркель у телевізійному зверненні до громадян ФРН.

Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус

"Ситуація серйозна. Сприймайте це серйозно. Ні після возз'єднання Німеччини, ні після Другої світової війни наша країна не стикалася з проблемою, вирішення якої так сильно залежить від нашої колективної солідарності", - сказала Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначимо, що канцлер ніколи раніше не зверталася до німців у прямому ефірі не в Новий рік.

"Я щиро вірю, що ми зможемо домогтися успіху в цьому спільному завданні, якщо всі громадяни справді розумітимуть свої особисті завдання", - сказала Меркель.

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Федеральні і місцеві органи закрили школи і багато громадських місць, проте не змогли обмежити пересування людей. Німці продовжували виходити на вулицю, щоб насолодитися весняним сонцем і поспілкуватися або навіть провести "коронавірусну вечірку", пише видання.

"У Німеччині відмінна система охорони здоров'я", - сказала Меркель, подякувавши медичним працівникам "на передовій цієї битви". Проте вона додала, що "навіть наші лікарні будуть перевантажені, якщо занадто багато пацієнтів надійдуть із серйозними симптомами коронавірусу за короткий час".

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