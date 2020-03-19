Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"

Попередньо обмеження діятимуть 30 днів, щоб знизити інтенсивність поширення коронавірусу у Німеччині. Рух товарів та людей, які працюють у сфері охорони здоров'я або критичній інфраструктурі зберігається.

"Поточна ситуація вимагає, щоб ми забезпечили стабільне основне постачання в регіональному транспорті і водночас обмежили транскордонні пасажирські поїздки в межах Європи до абсолютного мінімуму. Громадяни третіх країн зможуть в'їхати до Німеччини лише у кількох окремих випадках (наприклад, медичний персонал)", - сказав глава МВС Горст Зеєгофер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус

Міністерство також попросило усіх німецьких громадян утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.

Також посилено контроль транспорту, який прибуває з-поза меж Євросоюзу. Всі громадяни ЄС та члени їхніх родин, а також громадяни Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії та члени їхніх родин можуть прибувати до Німеччини з метою транзиту до своїх країн.

Це ж стосується громадян третіх країн, які мають довгострокове право на проживання в країнах ЄС та цих п'яти країнах.

Всіх інших громадян на кордні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.

Також читайте: СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис.

На початку цього тижня Німеччина частково закрила свої кордони з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією.