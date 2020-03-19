Португалія оголошує надзвичайний стан до 2 квітня у зв'язку з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Нові заходи дозволяють обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

Нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.

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Раніше в середу прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що "введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії". "Країна не зупиниться", - сказав він, додавши, що "тільки в майбутньому ми зможемо зупинити цю пандемію".

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