Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Як очевидно, прем'єр-міністр Шмигаль може прошмигнути повз прем'єрське крісло ще швидше, ніж Гончарук. Не побувши й місяця на чолі Кабміну, колишній ахметівський працівник протягує через Кабмін схему, ще крутішу за "Роттердам+". Як і всі чорні справи останніх 6 років, це рішення також підноситься суспільству як "патріотичне" - введення мита в 65% на поставки електроенергії та вугілля з Росії. Хоча, насправді, йдеться про банальний схематоз - створення умов для підвищення ціни вугілля, 80% якого в Україні видобуває Ахметов, і тарифів на електроенергію, 65% якої також виробляє Ахметов - з вугілля", - розповів Дубінський.

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"Тому Ахметову (і тому Шмигалю) вкрай невигідне вугілля з РФ, яке коштує зараз майже вдвічі дешевше, ніж ахметівське. Ціна вугілля на біржі в Роттердамі сьогодні майже вдвічі нижча, ніж ціна вугілля в Україні: $47/т (ф'ючерси) проти $80/т у Ріната. При тому, що майже все вугілля в країні продає ДТЕК. І велику його частину - всередині власного холдингу, своїм ТЕС. У результаті, в Україні для юридичних осіб (підприємства, магазини, садки, школи - все, що не населення) найдорожча електроенергія в регіоні. Це можна в будь-який момент перевірити на сайті державної енергетичної біржі. Ціна в Україні (45 євро/МВт*год) дорожча, ніж у Польщі (39 євро), Румунії, Угорщині (по 30 євро) і Словаччині (27 євро). Ціни на електроенергію у нас вищі, ніж у Німеччині (29 євро), Франції (26 євро) і навіть Великій Британії (42 євро)", - акцентував Дубінський.

"Зате у Ахметова (і значить у Шмигаля) найвищий прибуток. "ДТЕК Павлоградвугілля" - основний вуглевидобувний актив Ахметова - за 2019 рік показав чистий прибуток 6,7 млрд грн. Ще 3,5 млрд грн прибутку у "ДТЕК Трейдинг" - компанії, яка купує вугілля у шахт Ахметова і продає його ТЕСам Ахметова. І цей прибуток стане ще більшим через те, що у ДТЕК монополія (90% видобутку вугілля в країні і 63% теплової генерації). Після підвищення тарифів для бізнесу, правда, доведеться скасувати пільгову ціну на електроенергію для населення, щоб хоч якось виживав бізнес. Але це нічого. І не таке витримували. Так, Денисе Рінатовичу?" - резюмував нардеп.



