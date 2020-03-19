Перші два випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Конгресі США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили конгресмен від Флориди Маріо Діас-Балард і конгресмен від Юти Бен Макадмс.

Це перші два випадки зараження серед американських законодавців.

Конгресмен з Флориди повідомив, що він почувається краще і закликав американців поставитися до цього вірусу "вкрай серйозно".

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Законодавець з Юти закликав американців до єдності з тим, щоб "вийти з цієї кризи ще сильнішими". Як законодавці заразилися - невідомо. Вони звернулися до лікарів після появи симптомів грипу. Зараз вони в самоізоляції вдома.

За словами співробітників Конгресу, медики намагаються виявити всіх на Капітолійському пагорбі, хто міг в останні дні зустрічатися з двома законодавцями і проводять дезінфекцію приміщень.

Поширення вірусу серед законодавців загрожує зривом роботи Конгресу, коли може знадобитися вжиття екстрених рішень. У середу президент Дональд Трамп підписав закон, яким передбачається надання можливості проведення тестування на коронавірус кожному американцеві і виділення допомоги тим, хто тимчасово опинився без роботи. Цей закон був напередодні схвалений Сенатом, де голосування проходило за особливою процедурою з метою уникнути контактів між законодавцями.

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Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп повідомив, що США домовилися про закриття кордону з Канадою.