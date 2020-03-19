Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Донецьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури Донецької області щодо зміни запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою Світлодарському міському голові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться в повідомленні.

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"Нагадаємо, у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання комунальних приміщень для проведення незаконного референдуму щодо визначення суверенності "ДНР"", - додали в прокуратурі.

Термін утримання чиновника під вартою визначено до 11 квітня 2020 року. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше його відправили під домашній арешт.