На в'їздах до Чернівців водіям вимірюватимуть температуру, - мер Каспрук

Про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, на КПП вимірюватимуть температуру, а також вестимуть облік усіх транспортних засобів, які заїжджають на територію міста. Як зазначив міський голова, у водіїв та пасажирів правоохоронці розпитуватимуть про мету поїздки і про те, з ким вони мають намір спілкуватися.

"Я прошу з розумінням до цього поставитися, це робиться виключно для того, щоб ми могли моніторити контакти тих осіб, які сьогодні або в майбутньому, не дай Боже, заразяться коронавірусом", – пояснив Каспрук.

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Він додав, що приватним підприємцям, які займаються перевезеннями вантажів, а також власникам спеціальної техніки необхідно буде отримати спеціальні дозволи для в'їзду в місто.