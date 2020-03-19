Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив чиновник китайського міністерства науки і технологій Чжан Сіньмінь.

За словами Сіньмінь, фавіпіравір, розроблений дочірньою компанією Fujifilm, дав обнадійливі результати в клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені. У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів.

"Він має високий ступінь безпеки і явно ефективний в лікуванні", - зазначає Сіньмінь.

Телеканал NHK повідомив, що пацієнти, яким давали ліки в Шеньчжені, вилікувалися від коронавірусу протягом чотирьох днів після того, як їхні тести дали позитивний результат. Для порівняння, хворі COVID-19 виліковувалися за 11 днів, якщо не приймали цей препарат.

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Крім того, рентген підтвердив поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, що приймали фавіпіравір, порівняно з 62%, яких лікували іншими препаратами.

Разом з тим, джерело в міністерстві охорони здоров'я Японії констатував, що препарат не настільки ефективний у людей з більш важкими симптомами.

"Ми дали "Авіган"(альтернативна назва препарату. - Ред.) від 70 до 80 пацієнтів, але, схоже, він працює не так добре, коли вірус вже розмножився", - повідомило неназване джерело виданню Mainichi Shimbun.

На цьому етапі фавіпіравір повинен бути схвалений урядом для повномасштабного застосування на пацієнтах з Covid-19, оскільки спочатку він був призначений для лікування грипу.