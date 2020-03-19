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19.03.20 10:16

Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям

Майже всі підприємці "на гачку" в орендодавців. Договори завжди виписані під торговий центр / ринок. Саме цим на 80% стурбовані зараз підприємці.

Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав бізнесмен Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Про "підтримку" бізнесу.

Малий і середній:

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Великий:

Звикаю бути вдома. Тягне писати. Терпіть", - розповів бізнесмен.

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Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям 01
Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям 02
Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям 03

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