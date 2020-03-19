У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Косачова у фейсбуці.

"Назріла необхідність глобальної домовленості про одноразове і тотальне скасування будь-яких економічних санкцій, крім введених Радою безпеки ООН. Така домовленість могла б бути ініційована державами БРІКС, підтримана країнами двадцятки" і потім сертифікована тією ж Радою безпеки", - написав Косачов.

Як вважає російський політик, серед обговорюваних заходів протидії - від вироблення вакцин до нових домовленостей щодо нафти - до уваги не береться найважливіший чинник - "штучні перешкоди економічному розвитку конкурентів, що маскуються під інструменти політичної відплати за неналежну поведінку".

"Нинішня криза дає унікальний шанс розірвати порочне замкнене коло, коли санкції вводяться в надії на їхню політичну результативність (опонент здригнеться і виправиться), потім не відбувається нічого, крім взаємних економічних втрат, але потім з міркувань політичного престижу ("ми ж не можемо поступитися першими") санкції стають ледь не вічними (а може, і стають, можливості перевірити поки не було)", - підсумовує Косачов.

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