МЗС підказало Косачову, як можна зняти санкції з РФ: Припиніть окупацію і агресію, виплатіть компенсацію за збитки

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС Катерини Зленко на запитання щодо заяви голови комітету Ради Федерації РФ Костянтина Косачова про зняття санкцій у зв'язку з коронавірусом.

"Нещодавні маніпуляційні пропозиції російського чиновника Косачова "скасувати санкції у зв’язку з коронавірусом" яскраво підтверджують, що чинні економічні обмеження проти Росії у зв’язку з агресією проти України відчутно впливають на російську економіку, попри постійні заперечення Кремля. Вкотре наголошуємо, що санкції проти РФ є відповіддю міжнародної спільноти на кричущі порушення Росією принципів міжнародного права – недоторканності міжнародно визнаних кордонів, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав, і насамперед триваючу агресію Росії проти України", - йдеться у відповіді.

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Зазначається, що санкції є ключовим інструментом приборкання держави-агресора, яка і далі не демонструє бажання повернутися у русло міжнародного права.

"Ми впевнені, що Росія має ефективний і швидкий шлях позбутися міжнародного санкційного тиску – це припинити агресію проти України , припинити окупацію українських земель, виплатити компенсацію за завдану шкоду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "світ дійсно має об’єднатися у боротьбі з коронавірусом, проте така боротьба не має бути приводом для ігнорування або безкарності триваючої агресії Росії проти України".