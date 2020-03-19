20 березня "Укрзалізниця" відправить три потяги "Інтерсіті+" з Пшемишля до Києва. Квитки можна купити тільки через онлайн-систему УЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Протягом 20 березня 2020 року Укрзалізниця здійснить поїздами класу "Інтерсіті+" вивіз громадян України із Пшемисля, які внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Так, вже призначені й 20 березня із Пшемисля у Київ вирушать поїзди: №715/716 – 706/705 (відправлення із Пшемисля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня), №709/710 (відправлення із Пшемисля о 10:18, прибуття до Києва о 19:26), №705/706 - 716/715 (відправлення із Пшемисля о 13:10, прибуття до Києва о 22:17).

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У Пшемисль поїзди вирушать без пасажирів.





Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.





Квитки на вказані поїзди можливо купити тільки через онлайн-систему Укралізниці . Продаж квитків відкрито.

Призначення зазначених поїздів стало можливим завдяки спільним скоординованим зусиллям Міністерства інфраструктури України, Міністерства закордонних справ України, "Укрзалізниці" і Посольства України в Республіці Польща

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Нагадаємо, зараз на карантині перебуває 862 громадян України, зокрема, в Єгипті - 830 (в готелях, раніше їх було 744), в Бразилії - по 16, в Німеччині - 7, в Домініканській Республіці та ОАЕ - по 3, Молдові - 2, в Румунії - 1.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу - це сталося в Італії 13 березня.

15566 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, уже повернулися в Україну.