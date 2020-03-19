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19.03.20 11:15

COVID-19: автобуси Skybus припинили поїздки в "Бориспіль"

ПрАТ "АТАСС-Бориспіль" припинив пасажирські перевезення на маршруті 322 Skybus до/з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 12:00 18 березня.

COVID-19: автобуси Skybus припинили поїздки в "Бориспіль"

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Через тимчасове закриття міжнародного регулярного пасажирського сполучення Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287-р, ПрАТ "АТАСС-Бориспіль" припиняє пасажирські перевезення на маршруті 322 Skybus до/з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, поїзди Kyiv Boryspil Express припинили курсувати між Києвом і аеропортом 17 березня.

З 18 березня аеропорт "Бориспіль" для скорочення збитків і посилення карантинних заходів перевів усі рейси в термінал F.

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COVID-19: автобуси Skybus припинили поїздки в Бориспіль 01

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