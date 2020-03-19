COVID-19: кожні 10 хвилин в Ірані вмирає одна людина

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕАdaily, про це зі своєї сторінки в "Твітері" повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ісламської Республіки Кіянуш Джаханпур.

Щогодини в країні з населенням понад 80 мільйонів осіб заражається 50 громадян, додав Джаханпур.

МОЗ ІРІ закликало іранців відмовитися від будь-яких поїздок у дні свята Новруз (Новий рік за астрономічним сонячним календарем, відзначається в іранських і тюркських народів. - Ред.).

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Великий резонанс в Ірані викликала смерть лікаря тегеранської лікарні "Шухедайї Пакдешт" Ширін Руханірад від коронавірусу. На іранському телебаченні транслювали процес лікування Руханірад, яка одночасно обстежувала хворих. У своєму останньому інтерв'ю вона розповіла, що медперсонал працює з величезним запалом, і що їй не можуть знайти заміну, тому змушена продовжити роботу.

Від початку пандемії в Ірані від коронавірусу померли вже 10 лікарів і чотири медсестри.

Згідно з останніми даними МОЗ ІРІ, жертвами COVID-19 у країні стали 1135 осіб, інфіковані 17 361, передає іранське новинне агентство Mehr.