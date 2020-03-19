П'яний терорист на окупованому Донбасі погрожував спостерігачам ОБСЄ автоматом, - звіт СММ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії.

"Один з членів збройних формувань (який був явно в стані алкогольного сп'яніння) в агресивній формі сказав членам патруля Місії відкрити двері першого автомобіля з боку водія, що спостерігачі і зробили. Потім член збройних формувань через двері направив свій автомат на членів патруля Місії, після чого відкрив задні двері автомобіля з лівого боку, вимагаючи, щоб члени патруля вийшли з машини і відкрили багажник. Після того, як член збройних формувань відійшов від автомобіля СММ для того, щоб мати можливість скористатися ься портативної рацією, спостерігачі закрили і заблокували всі двері автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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Потім той же найманець РФ намагався відчинити двері автомобіля і агресивно кричав.

Через приблизно 8 хвилин терористи дозволили патрулю СММ продовжити свій рух.