Росіянин-порушник пропонував прикордонникам хабар у 50 тис. рублів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора на КПВВ "Гнутове" громадянка України разом з чоловіком - громадянином РФ, який має посвідку на проживання в Україні, поверталися на контрольовану територію України. Прикордонники встановили, що вони їздили на територію Росії через закритий пункт пропуску "Новоазовськ", що згідно із Законом України є адміністративним порушенням.

Щоб не фіксувати порушення, пара вирішила "домовитися" за 50 000 російських рублів.

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Прикордонники притягнули громадян до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Наразі жінці та чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 5100 грн кожному.

Крім того, за ознаками злочину, передбаченого ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", співробітники Нацполіції проводитимуть слідчі дії.