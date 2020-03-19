Результати переговорів з МВФ про допомогу у зв'язку з коронавірусом будуть найближчими тижнями, - Смолій

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій на зустрічі з 50 банками України, передає Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо в безперервному співробітництві з усіма органами державної влади та закордонними колегами.
Є прямий контакт і з Європейським центральним банком. З Міжнародним валютним фондом продовжуємо ще активніше вести переговори за новою програмою розширеного фінансування.
Також з МВФ консультуємося щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнам з низьким рівнем доходів і економік, що розвиваються, які найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу.
Результати переговорів будуть найближчими тижнями", - зазначив глава НБУ.