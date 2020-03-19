Результати переговорів з МВФ про допомогу у зв'язку з коронавірусом будуть найближчими тижнями, - Смолій

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій на зустрічі з 50 банками України, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в безперервному співробітництві з усіма органами державної влади та закордонними колегами.

Є прямий контакт і з Європейським центральним банком. З Міжнародним валютним фондом продовжуємо ще активніше вести переговори за новою програмою розширеного фінансування.

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Також з МВФ консультуємося щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнам з низьким рівнем доходів і економік, що розвиваються, які найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу.

Результати переговорів будуть найближчими тижнями", - зазначив глава НБУ.