"Менше кешу!": НБУ радить під час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні картки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ у Facebook.

"Більше cashless, менше кешу! Таким має бути девіз кожного на час карантину. Це знизить ймовірність поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

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Так, Національний банк України рекомендує:

• знизити контакти з готівкою (національною та іноземною),

• менше знімати кошти у банкоматах,

• користуватися дистанційним банківським обслуговування,

• розраховуватися безготівково, краще безконтактно (90% платіжних терміналів в Україні підтримують таку можливість).



У НБУ також радять після контакту з банкнотами та монетами ретельно мити руки і не торкатися обличчя. Крім того, НБУ рекомендує періодично дезінфікувати платіжні картки, смартфони, платіжні термінали, інші мобільні пристрої, які використовуються для безготівкової оплати.



"Будьте обачними та здоровими!" - резюмували в НБУ.