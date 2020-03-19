"Менше кешу!": НБУ радить під час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні картки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ у Facebook.
"Більше cashless, менше кешу! Таким має бути девіз кожного на час карантину. Це знизить ймовірність поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Так, Національний банк України рекомендує:
• знизити контакти з готівкою (національною та іноземною),
• менше знімати кошти у банкоматах,
• користуватися дистанційним банківським обслуговування,
• розраховуватися безготівково, краще безконтактно (90% платіжних терміналів в Україні підтримують таку можливість).
У НБУ також радять після контакту з банкнотами та монетами ретельно мити руки і не торкатися обличчя. Крім того, НБУ рекомендує періодично дезінфікувати платіжні картки, смартфони, платіжні термінали, інші мобільні пристрої, які використовуються для безготівкової оплати.
"Будьте обачними та здоровими!" - резюмували в НБУ.