"Абсолютна дурість", - Лукашенко про закриття країнами кордонів через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Багато країн закрили свою територію для іноземців. Так вчинили і п'ять країн - сусідок Білорусі. Дурість абсолютна, і це вже підтверджується. Це ніяк не захищає Росію. Тим більше закривають вибірково. Але це їхня справа. Люди оцінять все, що відбувається у нас із закриттям кордонів", - заявив Лукашенко, якому в четвер доповіли про епідеміологічну ситуацію в країні.

Також читайте: Ознаки COVID-19 у Білорусі мають 9 осіб, у 37 - немає проявів

За словами білоруського президента, те, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію, для Білорусі не має ніякого значення, оскільки в країні і перш уважно ставилися до боротьби з інфекціями, і не тільки з коронавірусом.

"На карті не залишилося практично жодної країни, де б не оселився цей вірус. Але одна справа, коли десь в Північній Африці одна людина, а інша справа, коли за добу тільки в Італії загинули 475 осіб. Різниця велика", - додав він.

Разом з тим Лукашенко зазначив, що швидке поширення захворювання дозволило "струсити" білоруську систему охорони здоров'я, особливо вірусологів та епідеміологів.

"Добре, що ми з радянських часів зберегли цю систему. А так ми людей лікуємо, а що там з епідеміологічною обстановкою? Цей психоз змусив нас якось підбадьоритися і в цьому напрямку попрацювати", - пояснив він.

У Білорусі станом на 18 березня був зафіксований 51 випадок інфікування новим коронавірусів COVID-19.