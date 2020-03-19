Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
Поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити містян.
Щодо жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширювання неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку. Протокол направлено на розгляд до суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція просить українців не вірити інформації про те, що дітям не можна перебувати на вулиці.