Ситуація з коронавірусом на Донеччині контрольована, продуктами харчування населення забезпечене, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

"У Донецькій області ситуація контрольована, стабільна, продуктами харчування населення забезпечене", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо водопостачання в області, Кириленко зазначив, що ситуація із забезпеченням водою стабільна. "Звісно, мають місце прориви водопроводів, як це і було, але бригади працюють у посиленому режимі. Якщо відбувається перебій водопостачання у зв'язку з обстрілами, відразу виїжджають бригади", - наголосив він.

Кириленко зазначив, що з моменту введення обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу перебоїв із водопостачанням у Донецькій області не було.

Своєю чергою представники департаменту охорони здоров'я розповіли, що за минулу добу госпіталізовано трьох жителів Донецької області, які повернулися з-за кордону, у них відібрано матеріали для проведення лабораторних досліджень.

Раніше повідомлялося, що у 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, підтвердили COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі