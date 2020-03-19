Співробітники "Нафтогазу" за 5 років зібрали на допомогу армії понад 50 млн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми допомагаємо госпіталям та військовим частинам, купуємо медичне обладнання, спецодяг та спорядження для військових, направляємо кошти на реабілітацію поранених захисників України", - йдеться в повідомленні на сторінці компанії в фейсбуці.

Також передається рухоме і нерухоме майно.

"З цікавих прикладів, такі:

- Передали морським піхотинцям ЗСУ безпілотний комплекс "Валькірія" вартістю 150 тис. грн. Він потрібен для контролю ситуації, вчасного та адекватного реагування на дії ворога.

- Передали 50 квартир у місті Горішні Плавні (Полтавська область) до МВС для учасників АТО та їхніх родин.

- Передали 174 одиниці техніки: УАЗи, ГАЗи, Daewoo Lanos та Nexia, Toyota Corolla, SKODA Octavia, екскаватори, бензоелектростанції, мініелектростанції, мобільні радіостанції, 5 стаціонарних комплектів диспетчерського радіозв’язку та ін. Сумарна балансова вартість переданого майна склала близько 10 млн грн.

- Відремонтувати казарми на полігоні Десна, де проходять підготовку і курс молодого бійця призовники.

- Організували відпочинок 500 дітям учасників АТО у Артеку-Буковель.

- Обладнали операційну в відділенні гнійної хірургії Центрального військового госпіталю, а в Ірпінський госпіталь придбали обладнання для реабілітації поранених, імпланти ключиць, стегон, колінних чашечок... і ще багато-багато всього іншого", - йдеться в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що цей список не є вичерпним.