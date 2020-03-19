"Укрзалізниця" продовжила повернення квитків до 90 і 180 діб, щоб уникнути скупчення людей на вокзалах

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Повернення проїзних документів, оформлених через каси "Укрзалізниці" у внутрішньому та міжнародному сполученні, для виїзду в період з 18 березня 2020 року до дати відновлення курсування поїздів, і повернення коштів у повному обсязі за придбані в касах квитки буде здійснюватися після закінчення карантинних заходів протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб для міжнародного", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов'язковим, оскільки підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без позначки.

Водночас придбані через інтернет квитки повертаються за чинною процедурою через онлайн-сервіси.

"У випадку, якщо кошти будуть повернуті за вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернуто пасажиру на картку окремим платежем", - наголосили в компанії.

Крім того, "Укрзалізниця" вживає всіх можливих зусиль для забезпечення повернення коштів пасажирам за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, вартість яких також відшкодовується в повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково використані абонементні квитки можна повернути протягом місяця з дати запланованого проїзду в приміських поїздах.

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За інформацією пресслужби, повернення квитка здійснюється на підставі заяви пасажира за ручною технологією, де вказується ПІБ, повна адреса, контактний телефон, якщо абонементний квиток пільговий (іменний, студентський тощо) із зазначенням відповідного документа.

В "УЗ" нагадали, що з 12:00 18 березня запроваджено обмеження на відвідування залізничних вокзалів - вони закриті для відвідувачів, працюють тільки залізничні каси повернення квитків. На вокзали одночасно запускається щонайбільше 10 осіб.