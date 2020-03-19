Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.03.20 12:32

Набули чинності постанови Кабміну про ліквідацію ДАБІ

В Україні набули чинності постанови Кабміну №218 про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та №219 про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Набули чинності постанови Кабміну про ліквідацію ДАБІ

Про це повідомив пресцентр Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалені Кабінетом Міністрів України від 13 березня 2020 року постанови № 218 і № 219 були доопрацьовані і набули чинності", - сказано в повідомленні.

Згідно з постановами ДАБІ ліквідовано і створено центральний орган виконавчої влади - Державна сервісна служба містобудування України (Держсервісбуд).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський

Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Іншою постановою КМУ № 219 від 13 березня 2020 року утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України.

Ці структури будуть здійснювати політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та технічного регулювання в сфері містобудування. Діяльність новостворених органів координується Кабміном через міністра розвитку громад і територій.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100