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19.03.20 12:37

Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. чекаємо наступного тижня, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що передовсім медичними масками будуть забезпечені ті підприємства, від яких залежить життєздатність міста.

Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. чекаємо наступного тижня, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. масок, місто їх придбало. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тис. масок", - повідомив мер Києва.

За словами Кличка, виготовлення масок було замовлено на українських підприємствах. Зроблені замовлення також і за кордон.

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"Маски які у нас є, ми поширюємо в лікарнях, медикам, комунальним підприємствам. Частину сьогодні передаємо поліції", - подеркнул він.

Кличко зазначив, що маски поширюють у тих підприємствах, від яких залежить життєздатність міста.

"Великий попит на маски не тільки в Києві, а й в інших містах, навіть не тільки в Україні. Спілкуюсь з колегами в Європі і в США, зараз великий попит на маски і відсутність масок всюди. Люди не тільки розмітають продукти харчування, а й медичні маски", - підсумував він.

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