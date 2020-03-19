Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. чекаємо наступного тижня, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. масок, місто їх придбало. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тис. масок", - повідомив мер Києва.

За словами Кличка, виготовлення масок було замовлено на українських підприємствах. Зроблені замовлення також і за кордон.

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"Маски які у нас є, ми поширюємо в лікарнях, медикам, комунальним підприємствам. Частину сьогодні передаємо поліції", - подеркнул він.

Кличко зазначив, що маски поширюють у тих підприємствах, від яких залежить життєздатність міста.

"Великий попит на маски не тільки в Києві, а й в інших містах, навіть не тільки в Україні. Спілкуюсь з колегами в Європі і в США, зараз великий попит на маски і відсутність масок всюди. Люди не тільки розмітають продукти харчування, а й медичні маски", - підсумував він.