Прем'єр-міністр Шмигаль збирає корупційну данину з лісників, сума необхідного "заносу" - $2 млн, - "слуга народу" Дубінський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Тим часом, прем'єр-міністр Шмигаль оперативно намагається зібрати з ввіреної йому економіки крупиці корупційної данини. Лісники Закарпаття, Іванофранківщини і Львівщини атаковані кількома депутатами групи "Довіра", які діють у зв'язці з місцевою "авторитетної" групою АСП. Мета атаки - отримати з лісників, які 4 місяці нікому нічого не заносили по 1.5-2 долара з куба деревини, яка була зрубана/розпиляна/продана", - йдеться в повідомленні.

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За словами Дубінського, загальна сума необхідного "заносу" становить 2 млн доларів.

"Якщо компетентні служби зацікавляться прізвищами тих, хто домовляється з Шмигалем про розподіл цих коштів - у журналі відвідувань кабінету прем'єр-міністра депутатами "Довіри" є всі шукані прізвища", - підсумував нардеп.

Раніше Дубінський назвав Шмигаля "колишнім ахметовським працівником" і заявив, що прем'єр "протягує через Кабмін схему, ще крутіші "Роттердам +".