Влада США готується до пандемії коронавірусу, яка може тривати 1,5 року і довше

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті, отриманому CNN.
У звіті не йдеться конкретно про те, що влада вважає, що пандемія триватиме 1,5 року: документ вказує на те, що запропоновані плани дій на випадок непередбачених обставин передбачають більш тривалі терміни для забезпечення готовності.
"Може виникнути нестача продуктів, що позначиться на охороні здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої інфраструктури. Це включає в себе потенційно критичний брак діагностичних засобів, предметів медичного призначення (в тому числі ЗІЗ і фармацевтичних препаратів) і персоналу в деяких місцях", - йдеться в звіті про один з можливих сценаріїв.
На цей момент майже 9000 американців заразилися коронавірусом. Не менш 149 померли від цієї хвороби.