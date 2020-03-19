"Велике Будівництво" присутнє в усіх популярних соцмережах, - координатор проєкту Голик

Про це повідомляє координатор проєкту Юрій Голик.

"Національний проект "Велике Будівництво". Можна і треба стежити в соціальних мережах за ходом того, як будується, ремонтується і реконструюється інфраструктура України", - пише Голик і публікує посилання на відповідні канали і сторінки "Великого Будівництва":

Facebook:

https://www.facebook.com/velyke.bud/

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEvZjW0zrPiZ5ySizg

Instagram:

https://www.instagram.com/velyke.bud/

YouTube:

https://www.youtube.com/c.../UCP7-B-r2Kq9yai59MAZodeA/featured

Національна програма "Велике Будівництво" є ініціативою Президента Володимира Зеленського і полягає у будівництві та капітальному ремонті щонайменше 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 спортивних споруд і понад 200 пунктів надання екстреної медичної допомоги. Також програмою "Велике Будівництво" передбачені будівництво і ремонт впродовж 2020 року 4 000 км доріг міжнародного та національного значення і 2 500 км доріг обласного та сільського значення.

Усі об'єкти "Великого Будівництва" нанесені на онлайн-карту, на якій представлені всі школи, садочки, лікарні, стадіони і дороги в усіх регіонах України. Кожен об'єкт забезпечений докладною супровідною інформацією.