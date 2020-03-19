Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.03.20 13:38

Українських аграріїв звільнили на два місяці від сплати податку на землю та орендної плати за с/г землі держвласності, - заступник міністра Висоцький

Держава звільнила агровиробників від податку на землю і від орендної плати за землі сільгосппризначення державної власності на два місяці через коронавірус, економія коштів для виробників становитиме 486,1 млн грн.

Українських аграріїв звільнили на два місяці від сплати податку на землю та орендної плати за с/г землі держвласності, - заступник міністра Висоцький

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідні зміни закладені в прийнятому парламентом законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)", який підписаний президентом 18 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям

Висоцький зазначив, що в 2019 році було сплачено 1,11 млрд грн земельного податку за землі сільськогосподарського призначення державної власності. У 2020 році надходження від сплати цього податку повинні були б вирости до 1,16 млрд грн через постійне оновлення нормативної грошової оцінки.

За словами заступника міністра, надходження від річної орендної плати за землі сільгосппризначення державної власності в 2019 році становили 1,62 млрд грн, в цьому році ця сума мала становити 1,75 млрд грн.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100