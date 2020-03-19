Українських аграріїв звільнили на два місяці від сплати податку на землю та орендної плати за с/г землі держвласності, - заступник міністра Висоцький

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідні зміни закладені в прийнятому парламентом законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)", який підписаний президентом 18 березня.

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Висоцький зазначив, що в 2019 році було сплачено 1,11 млрд грн земельного податку за землі сільськогосподарського призначення державної власності. У 2020 році надходження від сплати цього податку повинні були б вирости до 1,16 млрд грн через постійне оновлення нормативної грошової оцінки.

За словами заступника міністра, надходження від річної орендної плати за землі сільгосппризначення державної власності в 2019 році становили 1,62 млрд грн, в цьому році ця сума мала становити 1,75 млрд грн.