Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська 15 хвилин зі станкових іручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру тастрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського.

Після 8-ї години ранку 20 мін 120-го калібру розірвалися на наших позиціях неподалік Кримського.

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Біля населеного пункту Красногорівка, що на Донецькому напрямку, окупанти з о пів на шосту ранку випустили 6 мін з міномету 120-го калібру та застосували станковий протитанковий гранатомет.

З 6.20 до 6.45 противник з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Павлополя.

В районі Лебединського після 7-ї ранку ворог випустив 12 мін калібру 82 мм, відкривав вогонь з автоматичного гранатомету та кулемету.

Зважаючи на наявну загрозу власному життю та здоров’ю, наші воїни на два ворожі обстріли відповіли вогнем зі штатного піхотного озброєння.

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