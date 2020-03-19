Люди з серцево-судинними та респіраторними недугами мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ МОЗ з посиланням на дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"За інформацією ВООЗ, люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями (викликаними, зокрема, курінням) мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дослідження 55 924 лабораторно підтверджених випадків у Китаї показують, що показник смертності для пацієнтів із COVID-19 значно вищий серед хворих із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком, ніж у тих, хто не мав хронічних захворювань раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В італійському Бергамо крематорій і морги не справляються з тілами померлих від COVID-19. Військові відвозять труни в сусідні міста. ВIДЕО

Вказується, що куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який викликає COVID-19, вражає насамперед дихальну систему і часто викликає легке і важке ураження дихальних шляхів.

Однак, COVID-19 є недавно виявленим захворюванням, тому безпосередній зв'язок між курінням і хворобою ще не доведено.

"Але очевидний взаємозв’язок між COVID-19 і здоров’ям серцево-судинної системи, а куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань у всьому світі. Слабшу серцево-судинну систему мають хворі на COVID-19 із курінням в анамнезі. Це може зробити пацієнтів-курців сприйнятливими до важких симптомів, а отже збільшити ймовірність смерті", - відзначають у ВООЗ.

Як повідомлялося, в Україні нині зафіксовано 16 випадків коронавірусної інфекції, з них два - смертельні. В країні оголошено загальнонаціональний карантин, який триватиме до 3 квітня.