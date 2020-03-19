Рівень забруднення повітря знижується на тлі пандемії коронавірусу, - BBC. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Так, рівень трафіку в Нью-Йорку знизився на 35% порівняно з минулим роком. За даними дослідників з Колумбійського університету, викиди чадного газу, головним чином через автомобілі, за кілька днів скоротилися приблизно на 50%. Крім цього, відбулося зниження СО2 на 5-10%, а також метану.

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Як в Китаї, так і в Північній Італії також зареєстровано значне зниження вмісту діоксиду азоту, що пов'язано зі скороченням поїздок на автомобілі і виробничої діяльності.

За оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів у Китаї становило 25%, що за підсумками року може призвести до зниження викидів CO2 в країні на 1%.