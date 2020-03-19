11 лабораторій мають тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР: очікуємо поставку тестів для більш 1 млн досліджень, - Ляшко

Він також зазначив, що в 11 лабораторіях в Україні такі тести вже є, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 11 лабораторій є тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР, ми очікуємо найближчим часом постачання для понад 1 млн досліджень. Також на ринку з'являються швидкі тести, які дозволяють проводити сортування. Коли лікар може провести тест і робити подальші дії", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що станом на ранок 19 березня в Україні є 16 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

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