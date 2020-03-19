У разі введення НС хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках, - головний санлікар Ляшко

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі введення в країні надзвичайного стану можна буде залучати приватні заклади охорони здоров'я. Це розширить масштаб можливості надання медичної допомоги тим, хто її потребує", - повідомив Ляшко.

За його словами, можливий сценарій, коли будуть залучати перепрофільовані заклади.

"Тобто заклади терапевтичного профілю, які будуть так само приймати хворих з важкими формами коронавірусної хвороби для того, щоб забезпечити їх інтенсивною терапією", - пояснив він.

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