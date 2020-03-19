Коронавірус має природне, а не лабораторне походження, - дослідження

Такі дослідження опублікувала міжнародна група дослідників у журналі Nature, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавірусу, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів", – зазначив Крістіан Андерсен, доктор філософії, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

Дослідники виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала, щоб ефективно впливати на молекулярну особливість клітин людини, а саме рецептор ACE2, який бере участь у регуляції кров'яного тиску.

Білок SARS-CoV-2 був настільки ефективний для зв'язування людських клітин, що вчені дійшли висновку, що це результат природного відбору, а не продукт генної інженерії.

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За словами вчених, природну еволюцію вірусу також підтверджує його молекулярна структура.

Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, він би створив його з основи вірусу, який точно викликає хворобу.

Але вчені виявили, що основа SARS-CoV-2 суттєво відрізняється від вже відомих коронавірусів і здебільшого нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і ящерів.