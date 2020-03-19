В Італії потрібно продовжити карантин після 3 квітня, - прем'єр-міністр

Про це пише Corriera dela Serra, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єр-міністра, вжиті заходи, такі як припинення діяльності компаній і закриття шкіл, можуть бути лише продовжені.

"Ми готові надати десятки мільярдів державних інвестицій", - додав Конте.

Він заявив, що Італії вдалося уникнути краху системи, обмежувальні заходи працюють, але неможливо буде швидко повернутися до колишнього життя, коли епідемія досягне піку і зараження почнуть знижуватися.

"На цей момент не має сенсу говорити більше, але зрозуміло, що заходи, яких ми вжили, такі як закриття більшої частини ділової та індивідуальної діяльності країни, можуть бути тільки продовжені", - сказав Конте.

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