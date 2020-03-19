Медики не захищені зовсім: почуваються кинутими на амбразуру з лопатами проти атомної зброї, - бізнесмен Ставніцер про боротьбу з коронавірусом

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці бізнесмен Андрій Ставніцер, який брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.

"За вчорашній вечір знайшли ще 2 нових ШВЛ і отримали кілька адекватних пропозицій, де шукати. Спасибі всім, хто відгукнувся. Обробляємо. Від багатьох зараз чую 'прямо як в 2014'. Та ж так. У темні часи краще видно світлих людей.lifecell запропонував допомогу з швидким інформуванням, Coca-Cola Ukraine готова давати безкоштовно продукцію для літніх, Shota Starina Khajishvili направив в штаб найсильнішу людину, Savva Libkin годуватиме лікарів", - розповів він.

"Медики погано захищені, тобто не захищені зовсім. У них теж є сім'ї і літні родичі. Вони теж їздять на роботу в громадському транспорті і зараз, припускаю, почуваються кинутими на амбразуру з лопатами проти атомної зброї. Про них подумаймо. Сьогодні в Одесі нарада, на якій вирішать, яка лікарня буде опорною. Вважаю, що це повинна бути Одеська обласна клінічна лікарня. Вона краще підготовлена, є гуртожиток для лікарів, більше обладнання і простіше масштабуватися. До речі, крім одиноких людей похилого віку, допомога з харчуванням і транспортом потрібна буде і лікарям, які в якийсь момент перестануть кожен день їздити додому і назад", - додав він.

"За ці дні TIS вже перерахував і перераховує найближчим часом 20,5 млн гривень в національний фонд, і більш як 2,5 млн грн на потреби Одеської області - 4 ШВЛ і інше. Не розумію, чому приватним клінікам заборонено приймати хворих з коронавірусом. Вони оснащені краще за всіх, і лікарів своїх можуть захистити. Зараз їм дозволять це робити тільки в режимі надзвичайного стану. Чому? Вважаю, що це потрібно переглянути", - зазначив Ставніцер.

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"Втомився читати обурення, що закривати метро не можна. Ми в режимі катастрофи, яка насувається, і неминуча, на жаль, Працівників, які ніяк не можуть залишатися вдома, на підприємства можна доставляти спеціальними автобусами - чув, що багато хто вже це роблять. Які доводи, крім тисяч смертей, ще потрібні?" - акцентував він.

"Guardian пише, що в Китаї досліджують ліки на пацієнтах з Уханя і Шеньженя. У пацієнтів, які приймали ліки, через 4 дні тест дає негативний результат на коронавірус і рентген легенів сильно відрізняється в кращу сторону. Поки схоже, що препарат допомагає тільки при нетяжких формах. Вийти на ринок він може вже в травні. Джек Ма виклав в мережу докладну інструкцію про лікування і запобігання інфекції, зібрану кращими медичними експертами Китаю. Вона починається словами "Йде безпрецедентна світова війна, в якій все людство протистоїть ворогові". Потрібно терміново перекласти на російську та українську мови. Прошу тих, у кого є компетенція і час, взятися за це прямо зараз. Документ ось. Відзначайте в коментарях, яку главу берете для перекладу. Надсилайте готові тексти на odessa.vs.covid@gmail.com Коли зберемо переклад - будемо шукати хорошого редактора-лікаря. Не можна віддавати непрофесійний переклад в лікарні. Знаєте таких - відзначайте", - закликав Ставніцер.

"На цьому хороші новини закінчуються. Далі - хвилина холодного душу для тих, хто зараз катає дитину на гойдалці в парку, або щодня відправляє дітей до бабусь і дідусів.

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Британці розробили три сценарії розвитку подій на прикладі США.

1 сценарій - якщо США не буде робити нічого. 80% населення Штатів захворіли, 0,9% померли, переважно люди старше 70 років. Це 2,2 мільйона осіб.

Але. При цьому розвитку подій, США знадобиться в 30 разів більше апаратів ШВЛ, ніж у них є. Це означає, що без медичної допомоги залишаються всі, хто хворий іншими захворюваннями - не коронавірусом. За три місяці Штати втрачають близько 4 мільйонів осіб. Якщо екстраполювати це на весь світ - 90 мільйонів смертей за 3-6 місяців. Коментарі не потрібні.

2 сценарій - "м'який карантин". Всі симптоматики і їхні сім'ї на карантині, всі люди старше 70 років в жорсткій самоізоляції вдома. Смертність сильно скорочується, але вірус все одно вбиває 1,1 млн американців. Потреба в ШВЛ все ще перевищує ресурси лікарень в 8 разів.

3 сценарій - жорсткий карантин. Закрито все, крім аптек і магазинів, більшість робочих місць переведені на віддалений режим, симптоматики та сім'ї ізольовані, літні люди ізольовані. Кількість смертей з мільйонів переходить в тисячі, ШВЛ вистачає.

Детально про дослідження тут", - акцентував Ставніцер.

"Які ще слова використовувати, щоб переконати вас залишатися вдома? Нагадаю, що допомогти грошима можна Корпорация монстров, всі дані і реквізити вказані на сторінці. Дати інформацію щодо засобів захисту - Одесса vs COVID. Антикризовий штаб в Одеській області", - резюмував він.





