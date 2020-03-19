МОЗ перепрофілює на боротьбу з коронавірусом ще 188 млн грн, - заступник міністра Ляшко

"З резервного фонду вже виділено 100 млн грн. 67 млн ​​грн ми вже перепрофілювали в системі охорони здоров'я, плюс 28 млн грн ми перепрофілювали для лабораторій міністерства. Сьогодні на зустрічі домовилися з Мінфіном про дозвіл перепрофілювати ще 188 млн грн із програми "Громадське здоров'я і заходи з боротьби з епідеміями" на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Ляшко також зазначив, що МОЗ паралельно розробляє велику кількість нормативних актів щодо боротьби з коронавірусом, на реалізацію яких будуть виділятися кошти з резервного фонду.

Заступник міністра додав, що повну суму виділених державою коштів оприлюднить, коли виділені кошти будуть витрачені за процедурою, згідно з ухваленим законом про протидію поширенню коронавірусу.